Jackpot Superenalotto, centrato il 6 a Fermo con schedina da 2 euro: vinti oltre 156 milioni di euro

Nelle Marche, è stata segnalata una schedina che ha registrato un 6 da record, portando il suo possessore a vincere il Jackpot Superenalotto di importo superiore ai 156 milioni di euro.

Jackpot Superenalotto, centrato il 6 a Fermo con una schedina da 2 euro

Il fortunato possessore della schedina da 2 euro che ha centrato un 6 da record accaparrandosi l’ambito Jackpot Superenalotto risiede nel comune di Montappone, in provincia di Fermo, nelle Marche. Il valore attuale del Jackpot Superenalotto supera i 156 milioni di euro, denaro che potrà presto essere incassato dal beneficiario della considerevole vincita.

La schedina, inoltre, è stata acquistata a Montappone, presso il punto di vendita Sisal Tabacchi Rivendita 3, collocato in via Roma, al numero civico 53: la notizia è stata diramata attraverso una nota ufficiale da parte stessa Sisal.

Jackpot Superenalotto, centrato il 6: vinti oltre 156 milioni di euro

La sestina vincente da 156 milioni di euro riportata dalla schedina fortunata è stata composta dai seguenti numeri: 1 – 7 – 37 – 43 – 63 – 81, con Jolly 34 e SuperStar 26.

In questo contesto, l’ultima vincita ottenuta con 6 era stata notificata soltanto lo scorso 7 luglio 2020 e la schedina fortunata era stata acquistata a Sassari mentre il suo possessore era riuscito a guadagnare più di 59 milioni di euro.

La vincita del Jackpot Superenalotto datata sabato 22 maggio 2021, poi, rappresenta la 125esima vincita con 6 ottenute dai cittadini sin dalla nascita del SuperEnalotto avvenuta, nel 1997.

Il montepremi in palio previsto per l’estrazione del prossimo martedì 25 maggio, infine, ripartirà da una cifra corrispondente a 31 milioni e 300 mila euro.

Jackpot Superenalotto, centrato il 6: le vincite più alte della storia del gioco

La vincita di oltre 156 milioni di euro realizzata con la schedina comperata nel piccolo comune di Montappone, in provincia di Fermo, investendo un importo di appena due euro, si configura non solo come un evento eccezionale – da un punto di vista economico – per il possessore della schedina stessa ma su posiziona anche al quarto posto nella storia delle vincite più alte mai ottenute nel gioco.

Il 3 agosto 2019, infatti, si è verificata una vincita superiore ai 209 milioni; il 30 ottobre 2010, il fortunato vincitore ottenne oltre 177 milioni di euro mentre, il 27 ottobre 2016, il 6 vincente aveva un valore di più di 163 milioni di euro.