Jacques Moretti sotto inchiesta: possibile rilascio su cauzione

Jacques Moretti, noto per la sua gestione del bar Le Constellation a Crans-Montana, sta affrontando gravi accuse dopo un tragico incendio che ha causato la morte di 40 persone la notte di Capodanno. Recentemente, è emersa la possibilità che il signor Moretti possa essere rilasciato su cauzione entro 48 ore, grazie all’intervento di un amico anonimo disposto a coprire la somma necessaria di 400mila euro.

Insieme a lui, sua moglie Jessica Moretti è attualmente sottoposta a controlli mediante un braccialetto elettronico e deve presentarsi regolarmente presso le autorità.

Dettagli sull’inchiesta

Il Tribunale delle misure coercitive del Vallese ha confermato la detenzione preventiva di Jacques Moretti, che è stato arrestato in seguito a indagini approfondite sul disastro avvenuto nel suo locale. La procura ha citato un potenziale rischio di fuga come motivazione principale per la detenzione del proprietario, mentre la moglie Jessica è stata sottoposta a una misura di arresti domiciliari.

Le dichiarazioni di Jessica Moretti

In un momento di grande emozione, Jessica ha espresso il suo dolore per le vittime e ha descritto l’incidente come una tragedia inimmaginabile. Le sue parole, cariche di angoscia, riflettono l’impatto devastante che l’accaduto ha avuto su di lei e sulla comunità locale.

Reazioni pubbliche e politiche

La notizia dell’arresto di Jacques ha suscitato forti reazioni da parte di figure politiche e pubbliche. Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha commentato positivamente l’arresto, sottolineando l’importanza di fare giustizia. Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso la sua solidarietà alle famiglie delle vittime, sottolineando l’importanza di garantire giustizia per quanto accaduto.

Il supporto alle famiglie delle vittime

Molte famiglie dei giovani coinvolti nella tragedia stanno cercando supporto legale per ottenere giustizia. Si stanno coordinando per trovare un avvocato che possa rappresentarli in questa difficile situazione. La loro richiesta è chiara: vogliono verità e giustizia per i loro cari.

Le indagini continuano e la comunità si unisce nel dolore, mentre si attende che la giustizia faccia il suo corso. La speranza è che si traggano insegnamenti da questa tragedia e che si possano evitare simili incidenti in futuro.