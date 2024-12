Jakub Jankto, abbraccio e bacio al fidanzato sotto l'albero di Natale

Due anni fa ha fatto coming out: "Non voglio più nascondermi. Ci sono altri calciatori omosessuali, ma non sono ancora pronti a dirlo".

Jakub Jankto sfida tutti i tabù. Kuba, il centrocampista ceco del Cagliari (ex Samp e Udinese) e primo calciatore attivo a fare coming out, ha condiviso due foto sotto l’albero di Natale: in una guarda felice il suo albero di Natale, nell’altra bacia il suo partner. Un messaggio d’amore, accompagnato da una semplice frase: “Vi auguriamo un buon Natale”.

Jakub Jankto: a due anni dal coming out il bacio sotto l’albero al fidanzato

Sono passati quasi due anni da quel febbraio del 2023 in cui Jankto, che all’epoca stava giocando nel campionato ceco con lo Sparta Praga dopo essersi misurato nella Serie A italiana, ha annunciato al mondo di essere gay: «Anch’io voglio vivere la mia vita in libertà». Lo scorso aprile, nella famosa rivista francese France Football (la stessa testata che ha ideato il Pallone d’Oro), ha commentato con un pizzico di amarezza la situazione dopo il suo coming out: “Ci sono altri omosessuali nel calcio, poco importa quanti, ma voglio dire loro di non avere paura di dichiararsi pubblicamente, perché non succede nulla dopo”.

Ad oggi Kuba è l’unico calciatore attivo in Europa, nelle principali leghe calcistiche, ad aver avuto il coraggio di fare coming out: nessun altro giocatore di fama internazionale lo ha ancora fatto, ma chissà che nel 2025 le cose non cambino. Chi sono gli altri a fare coming out I nomi dei calciatori che hanno fatto coming out negli ultimi anni non sono molti: la maggior parte lo ha fatto dopo aver terminato la propria carriera, forse per timore che questa potesse essere compromessa in un mondo in cui l’inclusione non è esattamente una priorità (e dove anche la lotta contro il razzismo spesso incontra ostacoli insormontabili).

Il primo fu l’inglese Justin Fashanu nel 1990, seguito oltre dieci anni dopo dal norvegese Thomas Berling. Tra quelli più conosciuti ricordiamo Thomas Hitzlsperger, un tedesco che ha giocato anche in Italia con la Lazio e che ha ispirato altri colleghi come Liam Davis (inglese). Poi ci sono molti nomi di calciatori di minor rilievo o di categorie inferiori, come Robbie Rogers e Collin Martin, Matt Pacifici e Stephen Laybutt, fino a Josh Cavallo, terzino australiano dell’Adelaide United. Jankto è stato il primo calciatore di alto livello a fare coming out: nazionale ceco, numerose stagioni in Serie A, la sua storia ha ispirato molti altri, ma non è ancora sufficiente per incoraggiare gli altri a seguirlo. © RIPRODUZIONE RISERVATA/