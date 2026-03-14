Jankto, confronto e censura: rivelazioni tra calcio e social

Jankto, confronto e censura: rivelazioni tra calcio e social

Jakub Jankto è tornato al centro dell'attenzione dopo una serie di video senza filtri: tra accuse, frecciatine e la rimozione di un contenuto su TikTok, il dibattito sul calcio e l'omofobia torna protagonista

Negli ultimi giorni il nome di Jakub Jankto è tornato a circolare con forza sui social network dopo una serie di clip dove il centrocampista parla apertamente di episodi avvenuti durante la sua carriera in Italia. Le registrazioni, diffuse soprattutto su TikTok e X, hanno raccolto l’attenzione per il tono schietto e per alcune accuse dirette rivolte a colleghi e allenatori, fino alla decisione della piattaforma cinese di oscurare uno dei video più visti.

Le dichiarazioni di Jankto non sono passate inosservate: hanno acceso polemiche, suscitato risate e critiche e richiamato l’attenzione sul tema più ampio degli insulti omofobi nel mondo del calcio. In questo pezzo ricostruiamo i passaggi principali delle sue confessioni e la reazione del pubblico, mantenendo fede ai fatti raccontati dal giocatore.

I racconti su Maxi Lopez e la censura del video

Tra i passaggi più discussi c’è il racconto di quando Jankto era all’Udinese e, secondo la sua versione, avrebbe ricevuto epiteti di carattere omofobo da parte di Maxi Lopez. Il calciatore ceco ha spiegato di aver risposto a una serie di provocazioni e di aver replicato pubblicamente facendo riferimento a esperienze personali del collega. Quel filmato, che aveva raggiunto visualizzazioni molto alte prima di essere oscurato, è stato rimosso dalla piattaforma: Jankto stesso ha ammesso di doversi forse “regolare” nella scelta dei contenuti, ma ha anche sottolineato di aver raccontato solo una parte di quanto accaduto.

La portata del messaggio e le reazioni

La rimozione del video ha amplificato il dibattito online. Da un lato ci sono utenti che hanno apprezzato la franchezza di Jankto e la sua volontà di portare alla luce episodi di discriminazione; dall’altro non sono mancati commenti che accusano il giocatore di voler mettere in difficoltà colleghi e istituzioni del calcio. Lo stesso Jankto ha risposto alle critiche sostenendo che, se avesse voluto “infangare” davvero, avrebbe potuto raccontare molto di più.

Frecciatine a Cassano e il confronto sugli allenatori

Interrogato anche sul rapporto con altri protagonisti del calcio, Jankto non si è tirato indietro. A proposito di Antonio Cassano ha usato toni pungenti, ricordando il talento del giocatore ma ironizzando su aspetti caratteriali: un giudizio che ha mescolato stima e critica. Sempre dal fronte dei tecnici, il calciatore ha indicato Davide Nicola come l’allenatore che, a suo dire, gli ha dato meno opportunità, riferendo di non essere riuscito a giocare neanche un minuto sotto la sua guida.

La posizione su Claudio Ranieri

Il ricordo di Claudio Ranieri è stato più sfumato: Jankto ha ammesso di aver perso la pazienza con l’allenatore in diverse occasioni, ma contemporaneamente ne ha riconosciuto i meriti e l’impatto emotivo. Con questo approccio il giocatore ha voluto distinguere tra critiche personali e valutazioni professionali, mostrando come i rapporti nello spogliatoio possano essere complessi e stratificati.

Omosessualità, risposta pubblica e l’eco mediatico

Oltre alle frecciatine e alle contestazioni, il tema centrale rimane il percorso personale di Jakub Jankto in quanto primo calciatore dichiaratamente gay a militare in Serie A. Le sue parole hanno portato alla luce sia gli episodi di discriminazione sofferti sia la capacità di reagire in pubblico, attirando commenti positivi da chi vede in lui un punto di riferimento e critiche da chi pensa che certi racconti danneggino l’immagine del sistema calcio.

Un bilancio e le possibili conseguenze

Il caso può avere ricadute sul modo in cui i club gestiscono le dinamiche interne e su come le piattaforme moderano i contenuti sensibili. Se da una parte la viralità ha amplificato la voce di Jankto, dall’altra la rimozione del materiale solleva interrogativi sulla libertà di espressione e sulle policy dei social. Resta comunque centrale la discussione sull’omofobia nel calcio e sulla necessità di tutele più efficaci per chi subisce insulti o discriminazioni.