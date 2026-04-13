E’ tornato il numero 1 al mondo. Jannik Sinner, dopo il trionfo al Masters 1000 a Montecarlo si è ripreso il primo posto, battendo il rivale di sempre Carlos Alcaraz. Durante la conferenza stampa, però, al tennista altoatesino è stata posta una domanda inaspettata sull’inno di Mameli. Ecco la sua risposta.

Jannik Sinner e la domanda di un giornalista italiano: “Ha cantato l’inno di Mameli?”

7-6, 6-3. Con questo punteggio Jannik Sinner ha battuto in finale Carlos Alcaraz, al Masters 1000 a Montecarlo, tornando così numero 1 al mondo della classifica ATP. Il tennista altoatesino è stato implacabile, non lasciando scampo al tennista spagnolo. Durante però la conferenza stampa, un giornalista italiano ha posto una domanda che ha lascito Sinner piuttosto perplesso, ovvero se avesse cantato l’inno di Mameli.

Domanda fatta, probabilmente, legata alle polemiche sulle sue origini altoatesine. Ma ecco come ha riposto Jannik.

Jannik Sinner risponde alle polemiche sull’inno: “Normalmente si canta, no?”

Come visto durante la conferenza stampa a Montecarlo, un giornalista italiano ha chiesto a Jannik Sinner se avesse cantato l’inno di Mameli. Questa la risposta del tennista: “Sì, l’ho cantato. L’inno normalmente si canta, no?”. Il numero 1 al mondo è tornato a parlare del suo amore per l’Italia: “sono contento, sai. Io ho sempre detto: essere italiano per me è molto bello perché non lo puoi scegliere, devi avere la fortuna di essere italiano. E poi, sai, sento tanto il supporto e il tifo italiano, soprattutto in questo torneo, ma anche se dovessi giocare in America lo sentirei comunque.”