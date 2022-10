Jesolo, Giampaolo Vianello morto a 41 anni per una peritonite fulminante

Giampaolo Vianello aveva forti dolori alla pancia: dopo 3 giorni è morto per una peritonite fulminante.

Giampaolo Vianello aveva avvertito forti dolori alla pancia, tre giorni dopo è morto a causa di una peritonite fulminante. L’uomo aveva 41 anni; la sua dipartita lascia sconvolta l’intera comunità di Jesolo. Un decadimento avvenuto in pochi giorni, se si pensa che lo scorso 30 settembre Giampaolo stava bene.

Quel giorno, il 41enne aveva salutato i colleghi felice e sorridente come sempre. Vianello è deceduto lo scorso 4 ottobre all’ospedale di San Donà di Piave (Venezia).

Giampaolo Vianello: forti e continui mal di pancia

Lo scorso weekend, Giampaolo Vianello aveva accusato fortissimi dolori all’addome. Vista la situazione non più sostenibile, il 41enne era andato all’ospedale; è stato ricoverato a San Donà, per poi essere trasferito in Rianimazione.

L’uomo non ce l’ha fatta: secondo quanto emerso è morto a causa di complicazioni dovute a una peritonite. Come precisa Leggo, le condizioni erano parse fin da subito molto gravi in quanto l’infezione si era estesa a tal punto da interessare anche gli organi vitali.

Lavorava come autotrasportatore

Giampaolo Vianello lascia la compagna Beatrice, la sorella, la madre e il padre. L’uomo è morto circondato dall’affetto dei suoi cari.

Lavoratore instancabile, Giampaolo era attivo da diciotto anni presso la Brusanel srl in qualità di autotrasportatore. Il funerali sono previsti il prossimo 7 ottobre a Jesolo.