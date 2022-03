Jessica Selassié è finita nell'occhio del ciclone per alcune frasi pronunciate durante la sua partecipazione a Riccanza.

Jessica Selassié, vincitrice della sesta edizione del GF Vip, è finita nell’occhio del ciclone per un video risalente alla sua partecipazione al programma Riccanza.

Jessica Selassié nella bufera

A poche ore dalla sua vittoria al GF Vip 6, Jessica Selassié è finita nell’occhio del ciclone per un video risalente alla sua esperienza a Riccanza, il reality show di Mtv di qualche anno fa.

Nel video la principessa etiope affermava di spendere ben 100mila euro al mese e di avere un autista personale.

“I mezzi pubblici in Italia non li ho mai presi e penso mai li prenderò. Molto più comodo avere l’autista che ti aspetta quando fai shopping, così se hai i tacchi non ti fanno male neanche i piedi”, ha detto Jessica nel suo video di presentazione, e ancora: “Prima abitavo con mio fratello e invece adesso ho un appartamento a Piazza di Spagna.

Mi mantengono i miei genitori e spendo 100mila euro al mese, più o meno…”.

La polemica sui social

Le frasi pronunciate da Jessica a Riccanza hanno scatenato un putiferio in rete e molti telespettatori si sono detti pentiti di averla votata al GF Vip. Si dà il caso infatti che, durante la sua partecipazione al reality condotto da Signorini, Jessica abbia dato l’impressione (e non solo) di voler ottenere il montepremi per aiutare la sua famiglia (e in particolare il padre, che sarebbe in carcere).

La vicenda verrà smentita dalla principessa etiope? Al momento sulla questione tutto tace e sui social continua a impazzare la bufera.