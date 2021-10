Chi è il padre delle sorelle Hailé Selassié e perché è in carcere per truffa

Tra truffe e falsi nomi l'identità del padre delle sorelle Hailé Selassié resta avvolta nel mistero. Tutto quello che c'è da sapere su di lui.

Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié è il padre di Jessica, Clarissa e Lulù Hailé Selassié, le tre principesse etiopi approdate al GF Vip 6. L’uomo è stato arrestato in Lussemburgo ed estradato in Svizzera con l’accusa di truffa.

Chi è il padre delle sorelle Hailé Selassié

Secondo indiscrezioni il vero nome del padre delle tre principesse Hailé Selassié non è Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié ma è Giulio Bissiri e sarebbe il figlio del giardiniere che prestava servizio al palazzo dell’imperatore etiope Hailé Selassié. Le tre figlie hanno difeso le loro origini sostenendo di essere davvero le eredi del negus di Etiopia mentre, per quanto riguarda il padre, sembra che tutte e tre fossero a conoscenza del suo recente arresto e della sua detenzione a Lugano.

Sembra che l’uomo debba rispondere di una truffa per il valore di oltre 10 milioni di franchi che avrebbe compiuto proponendo a degli investitori mirabolanti affari con bond tedeschi datati 1922.

Oltre alla truffa c’è poi la questione del falso nome: secondo il mandato di cattura internazionale emesso contro il padre delle tre concorrenti il suo nome sarebbe Giulio Bissiri mentre sui suoi documenti sarebbe riportato il nome Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié (nome che viene attribuito al figlio del giardiniere italiano che avrebbe prestato servizio al palazzo degli Hailé Selassié e non allo stesso imperatore).

La reazione delle sorelle Hailé Selassié

Finora al GF Vip 6 Clarissa, Jessica e Lulù Hailé Selassié hanno difeso le loro origini reali e hanno dichiarato di credere alla versione del loro padre. Le tre ragazze sono cresciute a Roma e sono diventate famose per il loro stile di vita a dir poco principesco (addirittura avrebbero maggiordomo e autista personali). Le tre sono davvero principesse come loro stesse amano sostenere?

Il rapporto tra le tre sorelle Hailé Selassié

Le tre sorelle Hailé Selassié sono entrate nella casa del reality show come se fossero un unico concorrente. Nella casa del programma Lulù ha stretto un importante legame con Manuel Bortuzzo ma Clarissa e Jessica si sono mostrate infastidite per i continui attacchi di gelosia dimostrati dalla ragazza nei confronti del fidanzato. Lulù ha anche avuto da ridire quando l’ex fidanzata di Bortuzzo, Federica Pizzi, gli ha fatto recapitare una commovente lettera per rimarcargli tutto il suo affetto.