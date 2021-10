GF Vip, la lettera dell’ex fidanzata di Manuel: “Non vedo più la luce nei tuoi occhi”

Nel corso della settima puntata del Grande Fratello Vip Manuel Bortuzzo ha ricevuto una lettera della sua ex fidanzata Federica Pizzi.

Alfonso Signorini è tornato in onda lunedì 4 ottobre con la settima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale Manuel Bortuzzo ha ricevuto una lettera della sua ex fidanzata Federica Pizzi. Ecco cosa è successo.

Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip

Nel corso della prima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia Manuel Bortuzzo. Giunto di fronte alla porta rossa, Bortuzzo ha affermato: “Sogno un mondo di pari opportunità per chiunque. Un mondo che abbia un punto di partenza uguale per tutti. Magari non cambierò io il mondo ma tutto questo credo sia un piccolo grande inizio, godetevi lo spettacolo. Sogno la normalità alla pari di tutti. Uscito da qui inizia una vita nuova, non vedo l’ora”.

Manuel Bortuzzo, la lettera dell’ex fidanzata

Tra i protagonisti più amati e seguiti della sesta edizione del reality, nel corso della settima puntata del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo è stato chiamato in Mistery Room, dove ha avuto modo di vedere un video in cui ha visto la sua ex fidanzata, Federica Pizzi, mentre leggeva una lettera.

La ragazza ha infatti affermato:

“Caro Manuel, o come mi piace chiamarti Mateo. (…) Ti scrivo perché è vero che ci siamo lasciati, ma il nostro legame va anche oltre questo. Nelle ultime due settimane so che è successo qualcosa e te lo chiedo: che cosa sta succedendo? Sei entrato nella casa per divertirti e all’inizio lo hai fatto. (…) Mateo, non vedo più quella luce nei tuoi occhi, non vedo più le risate.

Oh Mate, rimani sempre un gran figo, sia chiaro, ma non vedo più quel ragazzo spiritoso che mi ha fatto perdere la testa. Promettimi che domani ti sveglierai e tornerai ad essere te stesso, il Manuel che tutti amiamo e a cui io sono legatissima. (…) Adesso, sorridi, allarga le braccia e sappi che ti aspettiamo fuori. Tifiamo tutti per te. Non mollare”.

Manuel Bortuzzo, la reazione

Parole, quelle dell’ex fidanzata che non sono passate di certo inosservata e che hanno fatto emozionare il pubblico, ma soprattutto Manuel Bortuzzo. A tal proposito il concorrente del Grande Fratello Vip ha affermato: “Abbiamo un rapporto pulito, non me lo aspettavo ma mi ha fatto piacere. Chi mi ha vissuto fuori mi comprende. Le voglio ancora molto bene, abbiamo passato bellissimi momenti, ma abbiamo deciso come persone mature che non era adatto a noi e siamo rimasti in ottimi rapporti”.