La cantautrice italiana Jo Squillo è ricoverata in ospedale a seguito di una operazione chirurgica. Coma sta ora? Cosa le è successo? A rivelarlo è Michelle Masullo.

Jo Squillo e il video in ospedale

Tra i tanti fan di Jo Squillo è scattata la preoccupazione dopo la pubblicazione su Instagram di un video che ritrae la cantautrice in un letto di ospedale. Nel video appare la didascalia: “un piccolo intervento, è andato tutto bene”. La cantautrice, amatissima dal pubblico, non ha però voluto rivelare alcun dettaglio del perché ha dovuto subire una operazione. Caterina Balivo ha così chiesto alla figlia elettiva di Jo Squillo, Michelle Masullo, cosa è successo alla cantautrice durante la puntata de “La Volta Buona“.

Jo Squillo ricoverata e operata: Michelle Masullo rivela cosa sta succedendo

Michelle Masullo è stata ospite a “La Volta Buona”. Caterina Balivo ne ha approfittato per chiederle come stesse Jo Squillo, dopo il video che la ritraeva su un letto in ospedale. Ecco le parole della Masullo: “sta bene. Ha avuto un piccolo intervento. Era da dicembre che aveva dei dolori all’addome. Mi ha detto che ha svolto un piccolo intervento. Ora sta bene, anzi ci tiene a salutarvi tutti e a ringraziarvi per l’affetto. Io non vedo l’ora di vederla. Mamma stasera arrivo.”