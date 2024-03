Joe Biden, il Presidente degli Stati Uniti d’America, ha fatto sapere che tra i suoi pensieri più importanti c’è tutta la sofferenza del popolo palestinese. Andiamo a vedere che cosa ha comunicato Biden in una dichiarazione che è stata pubblicata proprio in queste ultime ore…

In occasione dell’inizio del Ramadan, come vi stavamo anticipando, Joe Biden ha fatto pubblicare una dichiarazione da parte della Casa Bianca, arrivata proprio nel corso della notte. Ecco che cosa ha detto il Presidente degli USA:

Mentre i musulmani si riuniscono in tutto il mondo nei prossimi giorni e settimane per interrompere il digiuno, la sofferenza del popolo palestinese sarà in cima ai pensieri di molti. E’ in cima ai miei pensieri.