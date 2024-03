Proseguono le schermaglie a distanza, in vista delle elezioni del prossimo mese di novembre, tra il presidente americano Joe Biden e il suo principale avversario (per la terza volta consecutiva), Donald Trump. Il leader della Casa Bianca non ha visto di buon occhio l’incontro di Mar-a-Lago fra il tycoon e il premier ungherese Viktor Orban.

Biden sull’incontro tra Orban e Trump: la critica

“Sapete Trump con chi si incontra oggi a Mar-a-Lago? Con l’ungherese Orban, che ha dichiarato apertamente di non ritenere che la democrazia funzioni e di cercare la dittatura” – ha tuonato Joe Biden durante un comizio alla periferia di Philadelphia – “Io vedo un futuro in cui difenderemo la democrazia, anzichè sminuirla“. Il presidente Usa non è andato leggero nemmeno nei confronti del premier ungherese, ribadendo anche in un secondo momento: “Sta cercando una dittatura“.

Biden sull’incontro tra Orban e Trump: la visita a Mar-a-Lago

“Il primo ministro Orban è in visita negli Stati Uniti per rafforzare le sue relazioni“ – si legge sulle pagine del ‘The Guadian’ – “Non è un fatto inusuale. I leader viaggiano di frequente per varie ragioni e avviano incontri con le controparti che si allineano con le loro priorità strategiche e interessi nazionali”.