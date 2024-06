Josè Sebastiani, figlio di Amadeus, ha condiviso nel podcast “Il Paese Dei Baroqui” il suo contributo al Festival di Sanremo e le relazioni con alcuni artisti.

Josè, figlio di Amadeus, svela dettagli sui cantanti di Sanremo

Ha rivelato di aver consigliato suo padre su selezioni di brani e artisti, influenzando discretamente alcune scelte musicali. Josè ha elogiato l’umiltà e la gentilezza di artisti come La Sad, Tananai, Geolier, Sethu e Bnkr 44, con cui ha sviluppato rapporti positivi durante le edizioni del Festival. Ha descritto il lavoro intenso di Amadeus come direttore artistico, coinvolto dalla selezione delle canzoni alla pianificazione scenica, e il suo ruolo di supporto nel fornire opinioni sui brani proposti.

Nonostante le differenze musicali con suo padre, Josè ha evidenziato il rispetto per le decisioni finali di Amadeus e la dedizione nel dirigere l’evento. Ha espresso una preferenza personale per artisti umili e rispettosi, come Geolier e i Santi Francesi, che ha sostenuto attivamente durante il Festival. Questa testimonianza sottolinea il coinvolgimento di Josè nel mondo di Sanremo non solo come figlio di Amadeus, ma anche come osservatore attento e appassionato del panorama musicale italiano.