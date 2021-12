Julian Assange, perché l’Alta Corte di Londra ha dato il via libera per l’estrazidione?

L’Alta Corte di Londra ha ribaltato la sentenza contro l’estradizione per Julian Assange, fondatore di Wikileaks accusato di spionaggio

L’Alta Corte di Londra ha ribaltato la sentenza contro l’estradizione per Julian Assange, il fondatore di Wikileaks accusato di spionaggio.

Estradizione Julian Assange: le accuse al giornalista

L’accusa nei confronti di Assange è quella di cospirazione e spionaggio per aver reso pubblica con Wikileaks diversi documenti segreti riguardanti le guerre in Afghanistan e in Iraq.

Le autorità statunitensi avevano presentato all’Alta Corte di giustizia del Regno Unito un ricorso contro la sentenza emessa lo scorso gennaio, secondo cui Assange non doveva essere estradato negli Stati Uniti a causa di un reale rischio di suicidio.

Estradizione Julian Assange: la sentenza ribaltata

L’Alta Colte di Londra ha ribaltato quella sentenza sull’estradizione negli Stati Uniti per il giornalista. Due giudici sono ora stati chiamati a pronunciarsi sull’appello degli Stati Uniti per ottenere l’estradizione di Assange.

Il 50enne australiano adesso rischia una condanna all’ergastolo negli Stati Uniti.

Stella Moris, la compagna di Julian Assange e membro del suo team legale, con cui il giornalista avrebbe dovuto sposarsi in carcere, si è espressa tramite un post pubblicato su Twitter proprio da Wikileaks: “Faremo ricorso al più presto, la sentenza è un grave errore.”