Justin Bieber condivide con i suoi amici le sue disavventure ai "White Party" organizzati da Diddy, descrivendo la situazione come un vero e proprio incubo: «La mia esistenza è diventata insostenibile».

Il caso di Sean “Diddy” Combs è diventato oggetto di forte interesse pubblico. Il rapper, fermato il 16 settembre scorso e accusato di abusi sessuali, compresi quelli su minori, organizzava eventi festivi caratterizzati dalla presenza costante di droghe, alcol e donne, spesso completamente svestite. Tra le celebrità che hanno partecipato ai suoi celebri White Party vi sono nomi noti come Leonardo DiCaprio, LeBron James, Mariah Carey, Paris Hilton e Justin Bieber. Quest’ultimo, secondo fonti vicine a lui, avrebbe finalmente condiviso con alcuni amici i suoi inquietanti ricordi riguardo a Sean “Diddy” Combs. «Diddy? Ho frequentato uno dei suoi White Party quando avevo solo 6 anni. C’erano droghe, alcol e donne nude, era tutto surreale».

In aggiunta, nuove accuse di abusi sessuali coinvolgono anche una ragazza di 9 anni, portando il numero totale delle vittime a 120. La fonte ha sottolineato che «Justin non ha alcuna intenzione di rivivere o discutere la sua tortuosa relazione con Diddy»; tuttavia, sembra che Bieber si stia aprendo riguardo alla sua terribile esperienza a causa delle pressioni vissute nel suo passato. Il giovane artista ha raggiunto la fama durante l’adolescenza e, all’età di 13 anni, passava spesso del tempo con Combs. Inoltre, è emersa una vecchia registrazione del 2009 in cui i due apparivano insieme, con Bieber che dichiarava: «Passerò 48 ore con Diddy».

«Non possiamo svelare ciò che stiamo preparando», afferma Diddy, mentre aggiunge che ciò che stanno portando avanti rappresenterebbe il desiderio di ogni quindicenne. Bibier replica dicendo: «Andiamo a cercare un po’ di ragazze». Inoltre, nel 2020 è riemerso un video commovente in cui Justin, in lacrime, condivide la sua esperienza: «È stata un’epoca difficile per me, ero molto giovane e non avevo figure di riferimento nell’industria», ha raccontato a Zane Lowe di Apple Music.