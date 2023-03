Justin Bieber sta male: annullato il tour mondiale 2023

Justin Bieber ha annullato tutte le date previste per il suo tou mondiale del 2023. Il cantante ha annunciato lo scorso giugno di essere affetto dalla sindrome di Ramsay Hunt.

Justin Bieber annulla il suo tour: i motivi

Le condizioni di salute di Justin Bieber purtroppo non sono migliorate e il cantante, che aveva in programma un tour mondiale, ha dovuto annullare tutti i suoi impegni. Lo scorso giugno Bieber aveva annunciato via social di dover combattere la sua battaglia contro la sindrome di Ramsay Hunt, una patologia neurologica fortemente invalidante e che in alcuni casi può portare alla sordità.

“Il mio corpo mi sta dicendo che devo rallentare. Spero che capiate. Userò questo tempo solo per riposarmi e rilassarmi e tornare al cento per cento in modo da poter fare ciò per cui sono nato”, aveva dichiarato il cantante che, a causa della malattia, aveva il volto parzialmente paralizzato. Sui social in tanti hanno inviato i loro messaggi d’affetto e solidarietà a Justin Bieber e sperano di avere al più presto sue notizie. Il cantante, in questo momento così difficile, può contare sul supporto di sua moglie Hailey Baldwin, che non ha mai smesso di stare al suo fianco.