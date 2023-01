Quella partita, Juve Napoli, non ha portato solo gioia ai partenopei e delusione ai bianconeri, ma anche tanti soldi ad uno sconosciuto/a che scommette sul risultato e vince 35 mila euro.

Un giocatore fortunato azzecca esattamente l’esito del match che ha visto gli azzurri stravincere. La valanga di reti e di gioco con cui i napoletani in campo hanno maltrattato la Vecchia Signora ha fruttato soldi.

Juve Napoli, gioca e vince 35mila euro

Insomma, non c’è stato soltanto il clamoroso successo di ieri sera del Napoli sulla Juventus per 5-1 ma anche una “coda” dello stesso legata alla Dea Bendata che ha baciato qualcuno, e lo ha fatto 35mila volte.

La partita ha permesso una super vincita alle scommesse sulla scorta di una probabilità non altissima che andasse com’è andata.

Un risultato difficilissimo da “azzeccare”

Come spiega Napoli Today infatti “una sconfitta del genere per i bianconeri non accadeva da circa 30 anni in campionato”, perciò azzeccare una vittoria con 4 gol di scarto ed uno subito era roba davvero difficile. Tuttavia non è stato così “per un bravo e fortunato scommettitore, che ha creduto nell’inaspettato successo dei partenopei” e puntando 350 euro proprio sulla vittoria per 5-1 del Napoli sulla Juventus gli è arrivata la super vincita di 36.750 euro.