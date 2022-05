Kasia Gallanio, ex principessa del Qatar, trovata morta: lottava per la custodia delle figlie

Forse è stato un suicidio innescato dal no del tribunale di Parigi alle sue istanze sulle figlie quello di Kasia Gallanio: la 46enne trovata morta

Un decesso che sa di mistero, è quello della 46enne Kasia Gallanio, ex principessa del Qatar, trovata morta nella sua abitazione di Marbella. Un vero giallo in Spagna, dove l’ex moglie di Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani è stata rinvenuta cadavere in circostanze per ora non molto chiare.

A dare la notizia un lancio dell’agenzia di stampa Efe che ha confermato le anticipazioni del quotidiano francese Le Parisien. E la morte di Kasia nella sua lussuosa casa della località vacanziera di lusso dell’Andalusia si intreccia con il vissuto di una donna fragile che stava lottando come una leonessa per la custodia delle figlie.

Kasia Gallanio trovata morta

L’ex marito di Kasia è lo zio dell’emiro del Qatar e il ritrovamento del corpo della sua ex consorte nella giornata di domenica 29 maggio è di fatto un giallo.

Sulle cause del decesso non esiste alcuna conferma ufficiale da parte degli organi di polizia, ma ci sono ipotesi tutte da suffragare sull’assunzione di qualche sostanza nociva. La Gallanio aveva doppia nazionalità, polacca e Usa, e dopo la separazione dal marito aveva avviato una lunga battaglia legale per la custodia delle sue tre figlie minorenni.

Denunce archiviate e presunta violenza sulla figlia

Solo qualche giorno fa un tribunale di Parigi aveva però archiviato le sue denunce, respingendo le sue istanze forse anche sulla scorta delle sue condizioni psichiche non impeccabili certificate da un ricovero del novembre 2021 e da alcuni step di disintossicazione.

Dal canto suo Sabrina Boesch, legale della donna, ha detto: “La mia cliente era devastata da questa decisione. Penso che, davvero, sia morta di dolore“. Il quotidiano che ha raccolto quelle dichiarazioni, “Le Parisien”, sostiene che una delle figlie della coppia ha riferito a metà aprile di essere stata vittima di violenze sessuali da parte del padre quando aveva tra i 9 e i 15 anni.