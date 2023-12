Kate Micucci, dramma per l'attrice di Big Bang Theory: "Ho un tumore"

L’attrice Kate Micucci, che è stata tra i protagonisti della famosa serie tv The Big Bang Theory, ha confessato di avere un cancro ai polmoni.

Kate Micucci: il tumore

Con grande stupore e dolore da parte dei fan, Kate Micucci ha annunciato attraverso i social di aver da poco scoperto di avere un cancro ai polmoni. “È davvero strano perché non ho mai fumato una sigaretta in vita mia, è stato una sorpresa”, ha confessato incredula, e ancora: “La buonissima notizia è che lo hanno scoperto subito e lo hanno rimosso, quindi ora sto bene. Devo dire che è stato un viaggio impegnativo e probabilmente mi ci vorrà qualche settimana per riprendermi, ma tornerò come prima”.

Sui social in tanti sono rimasti colpiti dall’annuncio dell’attrice, e le hanno espresso la loro vicinanza e la loro solidarietà. Al momento Kate Micucci dovrà osservare un periodo di riposo per riprendersi dal delicato intervento ma lei stessa ha assicurato che, a seguire, tornerà “come nuova”. L’attrice è conosciuta soprattutto per i ruoli avuti nelle fiction Scrubs, The Big Bang Theory e American Horror Story e sui social sono moltissimi i fan che hanno apprezzato il suo lavoro e che non vedono l’ora di saperne di più sulla sua vita privata.