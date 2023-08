Kate Middleton, ecco come fa a non farsi riconoscere quando è in vacanza

Kate Middleton, come fa a non farsi riconoscere quando è in vacanza? La moglie di William ha un trucco che le garantisce la massima privacy.

Parecchio conosciuta già prima di diventare la moglie del principe William, Kate Middleton è sempre stata molto riservata. Quando le circostanze lo rendono possibile, la duchessa fa di tutto per passare inosservata. Vediamo come fa a non farsi riconoscere quando è in vacanza.

Dopo le nozze con il principe William, Kate Middleton è diventata una delle persone più famose al mondo. E’ per questo che i paparazzi sono sempre pronti ad immortalarla, sia nelle uscite pubbliche che in quelle private. Mentre negli appuntamenti ufficiali non può sottrarsi ai flash, quando vive attimi di quotidianità con la famiglia fa di tutto per non farsi riconoscere.

In questi anni, Kate, a differenza della fuggitiva Meghan Markle, è riuscita a trovare il giusto equilibrio tra vita pubblica ed esistenza privata. Sa che deve rinunciare a molte cose, ma è altrettanto consapevole di poterne avere tante altre. Le vacanze, ad esempio, le sono sempre concesse. E’ proprio in occasioni come queste che la Middleton mette in pratica diversi trucchi per non farsi riconoscere. Secondo l’esperta reale Tina Brown, la duchessa di Cambridge esce all’alba, sempre prima delle 8, in modo da evitare di incontrare troppe persone.

Uscire alle prime luci dell’alba, anche se in vacanza, è il segreto più grande per non farsi riconoscere. Ovviamente, grazie alla sua posizione, riesce ad organizzare ciò che vuole anche in queste fasce orarie. E’ in queste sue fughe dalla vita di corte che Kate riesce a coltivare una selle sue più grandi passioni: l’arte. Si concede, infatti, visite nelle gallerie d’arte e nei musei.