Kate Middleton in attesa del quarto figlio? Il dettaglio non sfugge ai fan

Secondo i rumor in circolazione Kate Middleton sarebbe in attesa del suo quarto figlio.

Kate Middleton è in attesa del suo quarto figlio? L'indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete nelle ultime ore.

Kate Middleton: il quarto figlio

Dopo i piccoli Charlotte, Louis e George, Kate Middleton potrebbe avere il suo quarto figlio: l’indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete ma, al momento, resta senza conferma. Secondo i rumor in circolazione Kate Middleton e suo marito William potrebbero decidere di allargare presto la famiglia anche per mettere a tacere i numerosi rumor che hanno travolto la famiglia Reale quest’anno (compreso quello in merito a un tradimento perpetrato dal principe con Rose Hanbury). Inoltre, l’arrivo di un quarto bebè, potrebbe confermare agli occhi dell’opinione pubblica che i due formino una coppia solida e felice (visto che, un domani, saranno il Re e la regina consorte). Sulla vicenda al momento non sono emersi ulteriori dettagli e, quelle circolate in rete, restano solamente indiscrezioni.

I due hanno avuto insieme tre figli e più volte ha colpito l’opinione pubblica il fatto che i due si siano spesso occupati personalmente dei loro bambini, senza affidarli a tate o a educatori. Kate Middleton è stata spesso osannata come la degna erede di Lady Diana, e oggi è considerata un’icona di stile in tutto il mondo.