I funzionari spagnoli stanno indagando su un videoclip di Katy Perry che sarebbe stato presumibilmente girato su alcune dune di sabbia protette delle Isole Baleari, senza autorizzazione.

Katy Perry, l’indagine sul videoclip tra le dune protette di Formentera

Il video di Lifetimes mostra la cantante mentre si gode le spiagge e fa festa nei club delle isole di Ibiza e Formentera. Alcune scene, tuttavia, si ritiene siano state ambientate sulle dune protette dell’isola di S’Espalmador. In proposito, il governo spagnolo ha dichiarato che la casa di produzione non avrebbe richiesto l’autorizzazione necessaria per svolgere le riprese. Tesi avvalorata anche dal dipartimento per l’ambiente delle Isole Baleari, che ha rilasciato un comunicato stampa sostenendo che la società non ha ottenuto i permessi necessari. Di conseguenza, si legge nella nota, “sono state avviate azioni investigative preliminari”.

Le accuse

Il videoclip include riprese del sistema dunale di S’Espalmador, una delle zone più ricche di biodiversità di Formentera. Si tratta di un isolotto situato a nord di Formentera, lungo circa 3 chilometri. Dal 1980 fa parte del Parco naturale di Ses Salines. Il dipartimento ha richiamato l’attenzione su una sezione del Piano di Gestione delle Risorse Naturali, che stabilisce che i reportage “fotografici, cinematografici o videografici” a “scopo pubblicitario o di esposizione commerciale” richiedono l’autorizzazione esplicita del Ministero dell’Ambiente.

La difesa della casa discografica

Un portavoce dell’etichetta di Katy Perry ha risposto alle accuse, spiegando che la società di produzione del video musicale “ha assicurato che tutti i permessi necessari per il video sono stati ottenuti”. “Da allora abbiamo appreso che un permesso era in corso, anche se ci è stata data l’autorizzazione verbale a procedere. Il 22 luglio la nostra troupe locale ha richiesto un permesso per questa specifica location alla Direzione generale per le coste e il litorale. Il 26 luglio la nostra troupe ha ricevuto l’approvazione verbale per procedere con le riprese il 27 luglio” ha dichiarato a NBC News.