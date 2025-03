Kenya, bus coinvolto in un incidente a Diani: due italiani morti, quattro feriti

Kenya, bus coinvolto in un incidente a Diani: due italiani morti, quattro feriti

La vacanza di due turisti italiani si è tragicamente conclusa con un incidente mortale in Kenya, altri quattro connazionali ricoverati.

Ieri, lunedì 3 marzo, un grave incidente stradale in Kenya ha causato la morte di due turisti italiani. La tragedia è avvenuta nei pressi della località di Diani, come confermato dalla Farnesina, che sta monitorando la situazione insieme all’Ambasciata d’Italia a Nairobi e al Consolato Onorario a Mombasa. Le due vittime si trovavano a bordo di un piccolo autobus, insieme ad altri quattro connazionali, che sono rimasti coinvolti nello schianto.

Kenya, tragico incidente a Diani: due turisti italiani morti e quattro feriti

Il gruppo di italiani era stato organizzato da un tour operator nostrano, che ha affidato ai suoi rappresentanti in Kenya il compito di fornire supporto ai quattro feriti, attualmente ricoverati in due ospedali diversi. Il console di Mombasa, l’agente consolare di Diani e il personale dell’ambasciata di Nairobi si recheranno presso le strutture sanitarie per accertarsi delle loro condizioni.

Secondo le prime informazioni emerse, il bus che trasportava i turisti italiani sarebbe finito fuori strada durante un tentativo di sorpasso di un camion, che avrebbe colpito il veicolo provocandone il ribaltamento.



Le forze dell’ordine locali sono ancora al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente, cercando di raccogliere tutte le informazioni utili. Al momento, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali riguardo alle cause precise del sinistro.

Kenya, tragico incidente a Diani: chi sono i turisti italiani morti

Le vittime italiane dello schianto del bus in Kenya sono il 39enne Marco Curcio e la 52enne Karen Demozzi. Stando a quanto riportato dal Ministero degli Esteri, Marco Curcio, originario di Milano, è morto sul colpo nell’incidente che ha coinvolto il minibus con a bordo i sei italiani, mentre Karen Demozzi, residente ad Albiano in Trentino, è deceduta poco dopo essere stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Mombasa.