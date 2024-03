Sono oltre 128.000 le vittime di crimini di guerra in Ucraina. Un numero che purtroppo continua a crescere ogni giorno.

Kiev: nel Paese 128.000 vittime di crimini di guerra

Sono oltre 128.000 le persone rimaste vittime di crimini di guerra in Ucraina. Il Paese, come riportato dall’Ansa, ha raccolto informazioni preliminari su oltre 128.000 vittime di crimini di guerra. Lo ha dichiarato Veronica Plotnikova, capo del centro di coordinamento per il sostegno alle vittime e ai testimoni della procura generale di Kiev, come riportato dal Guardian.

Crimini di Guerra: le vittime crescono ogni giorno

I crimini di guerra comprendono gli attacchi deliberati contro civili, siti culturali o istituzioni mediche, tortura e deportazioni. “Il Registro delle indagini preliminari ha informazioni su oltre 128.000 vittime di crimini di guerra, il numero cresce ogni giorno. Stiamo creando un sistema di sostegno perché nessun ente governativo può provvedere a così tante vittime” ha aggiunto Plotnikova.