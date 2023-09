A confermarlo sono stati fonti vicine al Cremlino: Kim Jong-un è arrivato in Russia nella mattinata di oggi. In via ufficiale, il leader della Corea del Nord si è recato a Vladivostok per partecipare all’annuale Forum economico dell’Oriente. Secondo i media occidentali, però, l’incontro con Vladimir Putin potrebbe sancire un nuovo accordo tra i due Paesi con la Corea del Nord che potrebbe presto inviare armi alla Russia per aiutarla nella guerra all’Ucraina.

Russia, è arrivato Kim Jong-un: l’incontro a Vladivostok con Vladmir Putin

L’agenzia ‘Interfax‘ ha confermato pochi minuti fa – riportando le parole del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov – la notizia secondo la quale il leader nordcoreano Kim Jong-un sarebbe già sbarcato in Russia. Confermate, dunque, le indiscrezioni che erano circolate nelle scorse settimane: Kim incontrerà Putin nella città di Vladivostok – meta già raggiunta dal presidente russo. Secondo i media occidentali, dietro a questo incontro ci sarebbe una volontà dei due Paesi di siglare un nuovo accordo: la Corea del Nord potrebbe inviare armi alla Russia per aiutarla nella guerra in Ucraina.

L’arrivo di Kim Jong-un in Russia

Secondo quanto si apprende, Kim Jong-un avrebbe intrapreso un viggio di circa 700 chilometri a bordo del suo treno privato di cui non si sa quasi nulla. Il convoglio, secondo alcune informazioni che circolano, sarebbe pesantemente blindato e dotato, tra i vari vagoni, di diversi spazi adibiti alle riunioni. Quello che avverrà nei prossimi giorni è il primo incontro di Kim Jong-un con un altro Capo di Stato che avviene fuori dalla Corea del Nord da quando nel 2020 era scoppiata la pandemia Covid.