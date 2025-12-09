Nella regione di Kursk, una recente mobilitazione ha visto la partecipazione di circa 200 residenti sfollati, i quali hanno manifestato la loro contrarietà alla sospensione dei pagamenti statali. Questi aiuti economici, pari a 65.000 rubli (circa 800 dollari), erano stati istituiti come compensazione per i danni subiti durante l’invasione ucraina.

La protesta ha avuto luogo lunedì, quando i manifestanti hanno chiesto al governatore regionale, Alexander Khinshtein, e al presidente Vladimir Putin di rivedere la decisione di interrompere i pagamenti.

Le autorità hanno comunicato che i fondi precedentemente destinati a questo scopo sarebbero stati riassegnati a progetti di recupero e sviluppo a partire da gennaio.

Detenzione della leader della protesta

Tra i partecipanti alla manifestazione, Alyona Liskova ha ricoperto un ruolo di spicco, intervenendo a nome dei residenti sfollati. Tuttavia, la sua voce è stata silenziata temporaneamente dalle autorità: martedì mattina è stata arrestata dalla polizia. Fortunatamente, dopo alcune ore, è stata rilasciata, senza che venissero formalizzate accuse contro di lei.

Le accuse contro la popolazione locale

Durante la protesta, è emerso un episodio significativo: un consigliere del governatore ha attribuito la responsabilità della situazione ai residenti maschi della regione, accusandoli di non aver difeso adeguatamente le loro case dall’incursione ucraina. Questo commento ha sollevato ulteriore indignazione tra i presenti, già provati dalle difficili condizioni di vita post-conflitto.

Contesto e conseguenze dell’invasione

La situazione nella regione di Kursk è particolarmente critica. Oltre 150.000 persone hanno ricevuto ordini di evacuazione a causa delle ostilità che hanno coinvolto il confine russo-ucraino. Dopo un’invasione iniziale da parte delle forze ucraine nell’agosto, la risposta delle forze russe, supportate anche da truppe nordcoreane, ha portato a una ritirata ucraina nei mesi successivi.

In questo contesto, molti sfollati continuano a manifestare il proprio malcontento per le scarse condizioni di vita e per la percezione di un’indennità inadeguata rispetto ai danni subiti. Le proteste non sono state un evento isolato, ma un segnale di un malessere crescente tra la popolazione locale, che si sente trascurata e abbandonata dalle istituzioni.

Nuove misure di sostegno

In risposta alle pressioni sociali, il governo ha recentemente annunciato nuove misure di sostegno per i residenti colpiti. Tra queste, la compensazione per i veicoli distrutti e l’implementazione di un meccanismo legale per la concessione di certificati ai condomini. Inoltre, è previsto un incremento dei fondi per supportare le aziende agricole danneggiate dalla guerra.

La situazione a Kursk evidenzia le difficoltà affrontate dai residenti sfollati, i quali continuano a lottare per ottenere il necessario supporto economico. Le autorità si trovano a dover gestire le richieste di aiuto in un contesto di crescente tensione sociale e necessità di ricostruzione.