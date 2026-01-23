Kyrgios e Kokkinakis: un debutto deludente agli Australian Open 2026

Il palcoscenico degli Australian Open 2026 ha visto un debutto amaro per Nick Kyrgios e Thanasi Kokkinakis, la coppia che nel 2026 aveva conquistato il cuore di tanti tifosi. Dopo aver rinunciato alla competizione nel singolare, il duo australiano ha cercato di brillare nel torneo di doppio, ma il destino riservava loro una sorpresa poco gradita.

Una partita ricca di tensione

Il loro incontro di apertura contro i connazionali Jason Kubler e Marc Polmans è stato caratterizzato da momenti di alta tensione e polemiche. Nonostante un pubblico appassionato, l’atmosfera si è subito accesa, rendendo chiaro che la sfida sarebbe stata tutto tranne che noiosa. Kyrgios, già noto per il suo temperamento, ha fatto parlare di sé sin dalle prime fasi del match.

Il primo set: un inizio difficile

Il primo set si è concluso in modo sfavorevole per Kyrgios e Kokkinakis, con un punteggio di 6-4. Un break inaspettato ha permesso agli avversari di prendere il sopravvento. La frustrazione di Kyrgios è emersa chiaramente quando, a seguito di un errore, ha distrutto la sua racchetta, guadagnando risate e applausi dal pubblico, che sembrava più interessato allo spettacolo che al risultato.

Un momento di speranza

Nel secondo set, però, la coppia australiana ha mostrato segni di ripresa. Con scambi più energici e una chimica visibile tra i due, sono riusciti a prevalere con un punteggio di 6-4, riportando la partita in parità. L’entusiasmo del pubblico sembrava alimentare la loro performance, ma il terzo set si è rivelato un vero thriller.

Il super tie break e le polemiche

Il terzo set ha visto Kyrgios e Kokkinakis iniziare in modo promettente, portandosi in vantaggio 4-1. Tuttavia, un infortunio alla spalla ha messo a rischio la performance di Kokkinakis, già reduce da un’operazione. Quest’imprevisto ha complicato ulteriormente la situazione e ha portato i due avversari a recuperare. La tensione è aumentata notevolmente quando si è arrivati al super tie break.

Qui, il caos ha preso piede. Un servizio di Kokkinakis è stato giudicato un let, nonostante le immagini televisive suggerissero il contrario. Kyrgios, visibilmente infastidito, ha esternato il suo disappunto in conferenza stampa, ponendo interrogativi sulle decisioni arbitrali. “Non ha senso che si possa rivedere una palla colpita oltre la rete, ma non un let,” ha commentato, evidenziando le ambiguità delle regole.

Il saluto al torneo di casa

Infine, il super tie break si è concluso 10-4 in favore di Kubler e Polmans, relegando Kyrgios e Kokkinakis a casa dopo una performance che non ha soddisfatto le aspettative. Il pubblico, inizialmente entusiasta, ha assistito a una partita che si è trasformata in un mix di emozioni, delusioni e momenti di pura adrenalina.

Nonostante la sconfitta, l’energia del pubblico e la storia condivisa tra Kyrgios e Kokkinakis rimangono un capitolo importante nel tennis australiano. Sebbene il loro cammino si sia interrotto prematuramente, i due tennisti hanno dimostrato ancora una volta che nel mondo del tennis, ogni partita è un racconto di sfide e di passione.