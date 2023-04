L'annuncio di Moderna e la speranza: "Entro il 2030 primi vaccini contro il cancro"

Da un punto di vista scientifico e sanitario è la notizia più importante degli ultimi giorni: si tratta di quella sull’annuncio di Moderna che rimette al centro la speranza: “Entro il 2030 primi vaccini contro il cancro”. La nota di qualche giorno fa con cui società farmaceutica Usa dà un timing presi è importante. Il dato è che per bocca del direttore sanitario Paul Burton Moderna sarebbe “fiduciosa sul fatto che i primi vaccini per il cancro e le malattie cardiovascolari e autoimmuni possano arrivare entro la fine del 2030”.

I primi vaccini “contro il cancro”

Ma cosa ha fatto accelerare un processo che dura da un secolo e con risultati importanti ma mai fondamentali? L’esperienza acquisita dai vaccini anti-covid. The Guardian spiega che Burton ritiene che il gruppo sarà in grado di “offrire questo tipo di trattamento in soli cinque anni. I progressi fatti grazie al successo dei vaccini mRna anti-covid sono molto promettenti e hanno consentito alla ricerca sui vaccini contro il cancro di fare passi avanti tanto che l’equivalente di 15 anni di progressi sono stati compiuti in 12-18 mesi”.

Il Covid ha dato la spinta alla ricerca

Un balzo in avanti nettissimo insomma: dopo quelli contro il coronavirus Moderna sta sviluppando vaccini contro il cancro che colpiscono diversi tipi di tumore, sull’infarto e sulle patologie autoimmuni. Ha chiosato Burton: “Avremo quel vaccino e sarà altamente efficace, e salverà molte centinaia di migliaia, se non milioni di vite. Penso che saremo in grado di offrire vaccini antitumorali personalizzati contro diversi tipi di tumore alle persone di tutto il mondo”.