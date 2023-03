L'annuncio di Putin sulle armi nucleari: "Le dispiegheremo in Bielorussia"

L'annuncio di Vladimir Putin sulle armi nucleari tattiche e la scelta di Minsk come deposito: "Le dispiegheremo in Bielorussia"

L’annuncio di Vladimir Putin sulle armi nucleari tattiche ha il tono della replica attiva: “Le dispiegheremo in Bielorussia”. Da Mosca e secondo quanto riportato da “Russia-24” e ripreso da Interfax e Tass arriva la svolta che dovrebbe essere la risposta all’invio di proiettili all’uranio impoverito. Il tutto però va inquadrato bene: le munizioni all’uranio impoverito non hanno nulla a che vedere con le armi nucleari ma l’escalation ci sarebbe stata comunque.

L’annuncio di Putin sulle armi nucleari

E il dato è che la Russia dispiegherà armi nucleari tattiche in Bielorussia. Vladimir Putin ha inteso così formalizzare la sua risposta al Regno Unito per l’invio di armi all’uranio impoverito all’Ucraina. “Il primo luglio sarà completata la costruzione di un deposito di armi nucleari tattiche in Bielorussia. Mosca e Minsk hanno convenuto che avrebbero dispiegato lì armi nucleari tattiche“. Cosa significa “dispiegamento”?

“Non stiamo violando il Trattato Start”

Putin farebbe capire che non vi sia una violazione del Trattato Start di non proliferazione degli armamenti nucleari. Lo ha precisato: “Non stiamo trasferendo le nostre armi nucleari tattiche in Bielorussia, ma le dispiegheremo e addestreremo i militari, come gli Stati Uniti in Europa“. E in chiosa: “Dieci aerei sono pronti per l’uso di armi tattiche e dal 3 aprile inizieremo ad addestrare gli equipaggi. La Russia ha già consegnato alla Bielorussia il sistema missilistico Iskander, in grado di trasportare armi nucleari”.