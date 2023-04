L’appello del capo della Wagner: "Putin dovrebbe annunciare la fine della guerra"

A 416 giorni dall’inizio della guerra della Russia all’Ucraina arriva l’appello del capo della compagnia Wagner: “Putin dovrebbe annunciare la fine della guerra”. Yevgeny Prigozhin ha spiegato che gli obiettivi territoriali sono raggiunti e che è il caso di fermarsi e che “l’opzione ideale sarebbe annunciare la fine del conflitto”. Quello e, secondo il numero uno del gruppo di appoggio tattico vicino al Cremlino, “informare tutti che la Russia ha raggiunto i risultati previsti”.

“Putin deve annunciare la fine della guerra”

E in chiosa: “E, in un certo senso, li abbiamo davvero raggiunti”. Ecco cosa dice e spiega senza mezzi termini in un comunicato il capo della Wagner Yevgeny Prigozhin. Le parole dell’uomo vicino a Vladimir Putin sono state riportate dal The Kyiv Independent. E Prigozhin avrebbe proseguito raccomandando a Mosca di “radicarsi saldamente” nei territori occupati.

L’invito a “accontentarsi” e consolidare

Prigozhin è il capo dei mercenari russi della Wagner ed in buona sostanza ha proposto al capo del Cremlino di “accontentarsi” e cessare l’operazione. Tutto questo allo scopo di concentrarsi sul consolidamento della presenza russa nelle aree occupate. Intanto in queste ore le forze armate russe hanno attaccato Sloviansk, una delle principali città ucraine nel Donbass. Ci sarebbero vittime fra cui un bambino.