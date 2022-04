L’Azerbaigian aumenta a 9,5 miliardi di metri cubi di gas la fornitura all’Italia

Dopo che nel 2021 ne erano stati erogati circa 7, adesso l'Azerbaigian aumenta fino a 9,5 miliardi di metri cubi di gas naturale la fornitura all’Italia

L’Azerbaigian aumenta a 9,5 miliardi di metri cubi di gas naturale la fornitura all’Italia dopo la visita di Luigi Di Maio a Baku e il nuovo accordo per la diversificazione energetica del paese. Un accordo di cui ha dato menzione ed annuncio ufficiale il ministro dell’Energia azero Parviz Shakhbazov.

La fornitura ridisegnata per il 2022 verrà effettuata per mezzo di contratti a lungo termine e spot.

L’Azerbaigian aumenta la fornitura di gas all’Italia

L’agenzia Interfax spiega che nel 2021 l’Azerbaigian aveva fornito all’Italia circa circa 7 miliardi di metri cubi. Ha spiegato Shakhbazov: “Se l’attuale ritmo continua, il volume delle forniture di gas azere all’Italia con contratti a lungo termine e spot nell’anno in corso raggiungerà i 9,5 miliardi di metri cubi”.

Tutto questo dopo che a Baku ieri, due aprile, era arrivato in visita ufficiale il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio. E lo stesso titolare della Farnesina ha voluto commentare sulla sua pagina Facebook ufficiale il felice esito del suo viaggio a Baku.

Di Maio: “Un altro passo avanti”

Lo ha fatto per segnare un primo importante step nella politica di diversificazione energetica a cui l’Italia punta per affrancarsi dalla dipendenza dal gas di Mosca.

Ha scritto Di Maio: “Un altro passo in avanti per la sicurezza energetica dell’Italia. Oggi posso annunciarvi che rafforzeremo la cooperazione in campo energetico anche con l’Azerbaijan”. E in chiosa: “Andiamo avanti, non c’è tempo da perdere. L’Italia non si ferma, noi non ci fermiamo e faremo il massimo per tutelare famiglie e imprese”.