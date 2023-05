Grande attesa per l’uscita di un libro che racconta la storia di un latitante che ha vissuto buona parte della sua vita nascosto in un palazzo di giustizia. Una trama originale che parla anche di riscatto sociale ambientata in uno storico luogo della città di Napoli.

L’incredibile storia di un latitante nascosto in un palazzo di giustizia: a breve sarà presentato il libro

Il titolo del libro è “Una vita nascosta” ed è stato scritto da Enrica Mormile. Per evitare di dare troppe anticipazioni, vi accenniamo solo che la trama narra delle vicende di un giovane condannato ingiustamente per omicidio. Per evitare di scontare una pena per un crimine non commesso, il protagonista si nasconde all’interno di Castel Capuano, antico palazzo di giustizia napoletano. Il tutto è ambientato nella Napoli degli anni ’70.

Dove e quando si svolgerà la presentazione

Questo è un altro bel traguardo per il cosiddetto rinascimento culturale della città di Napoli dopo la vittoria del campionato di calcio di Serie A e il grande successo sul piccolo schermo con “Mare fuori”. La scrittrice vuole rilanciare Napoli anche nel mondo della letteratura, proponendo una storia che parla di riscatto sociale e di amore per il canto. “Una vita nascosta” sarà presentato venerdì 19 maggio 2023 presso l’Istituto penitenziario minorile di Nisida.