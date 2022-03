L’indiscrezione da Mosca su quando Putin ritirerà le truppe dall’Ucraina

Arriva in queste ore l’indiscrezione da Mosca tutta da verificare su quando Vladimir Putin ritirerà le truppe dall’Ucraina: ci sarebbe un giorno preciso

Arriva in queste ore e grazie ad una fonte che lo ha rivelato ad AdnKronos l’indiscrezione da Mosca su quando Vladimir Putin ritirerà le truppe dall’Ucraina. Secondo la fonte il presidente russo avrebbe in mente di far coincidere l’atto con una data storica.

E quella data sarebbe il 9 maggio prossimo. Perché? Perché porre termine alla sedicente “operazione militare speciale” russa contro l’Ucraina in quel giorno avrebbe un valore simbolico. La fonte parla di “ragionevole speranza”.

“Ecco quando Putin ritirerà le truppe”

Il sunto è che dopo aver celebrato in queste ore l’ottavo anniversario dell’annessione della Crimea, i cui abitanti “in quelle settimane difficili dimostrarono coraggio e patriottismo contro i neonazisti”, Putin possa puntare ad una uscita ad effetto.

Cioè avere interesse a “far rientrare le truppe entro la fine di aprile“. Lo scopo sarebbe quello di celebrare la sua “vittoria” sulla Piazza Rossa, nel 77mo anniversario della vittoria sulla Germania nazista nella Seconda guerra mondiale. La spiegazione nella mistica patriottarda russa ci sta tutta, ma appare un po’ leggera.

“Evitare di essere in guerra e in difficoltà a quella data”

Vale a dire che Putin vorrebbe, secondo la fonte, celebrare “i successi degli eroici militari russi” e nel farlo potrebbe anche resettare il suo calendario strategico.

Questo perché “trovarsi il 9 maggio in piena guerra sarebbe un brutto colpo di immagine”. L’intero costrutto poggerebbe sul fatto che secondo molti servizi occidentali l’avanzata russa starebbe arrancando e arrivare ad una data così simbolica ancora nel pantano sarebbe disdicevole. In buona sostanza si realizzerebbe quel “trionfo del patriottismo”, per dirla con le parole dello stesso Putin in ordine alla parata di 8 anni fa, dopo l’annessione della Crimea.

Fu in quell’occasione che il presidente russo sottolineò l’importanza di “essere fedeli alla madrepatria e difendere i propri interessi“.