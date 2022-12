L'invito di Papa Francesco: "Nessuno sia escluso dal lavoro"

Papa Francesco ha parlato del tema del lavoro rivolgendosi al Movimento cristiano lavoratori.

Il pontefice ha chiesto che nessuno resti escluso dal lavoro. Francesco ha spiegato come il lavoro stia attraversando “una fase di trasformazione che va accompagnata”. Francesco ha fatto notare come la la mancanza di lavoro o un lavoro mal retribuito producano schiavitù, povertà e disuguaglianze sociale, invitando a “tenere mente e cuore aperti ai lavoratori, soprattutto se poveri e indifesi”. Sono situazioni che “devono trovare ascolto nei nostri ambienti ecclesiali”.

Come informa Ansa, il Movimento cristiano lavoratori compie 50 anni.

Papa Francesco: “Promuovere il lavoro femminile”

Papa Francesco ha aggiunto: “Nessuno deve sentirsi escluso dal lavoro. Non manchi il vostro impegno per promuovere il lavoro femminile, per favorire l’ingresso dei giovani nel lavoro, con contratti dignitosi e non da fame”. Da segnalare l’intervento del cardinale della Cei, Matteo Zuppi, il quale ha ricordato come siano milioni gli italiani poveri e che l’unica soluzione rimanga quella del lavoro.

Cardinale Zuppi: “Dare lavoro e dignità del lavoro”

Zuppi ha precisato come sia necessario “dare il lavoro e la dignità del lavoro e che sia un lavoro non precario, il più possibile per tutti e aggiungerei anche il problema della sicurezza del lavoro, ci sono troppe morti”.