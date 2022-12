L'ironia di Orban sul Qatargate: "Non eravate preoccupati?", arriva il meme che mette a nudo la corruzione scovata in questi giorni sui Mondiali

Arriva l’ironia di Viktor Orban su Qatargate: “Non eravate preoccupati?”.

Il premier ungherese prende in giro il Parlamento Europeo che aveva puntato il dito sul suo paese esattamente con il focus er il quale oggi è al centro di uno scandalo. Insomma, come riporta Libero, dopo la scandalo Qatargate il primo ministro ungherese ha pubblicato un meme sui social. Ed in quella sede Orban sottolinea con ironia la ferma presa di posizione dell’Europa sulla corruzione in Ungheria.

L’ironia di Orban sul Qatargate

Il testo è esplicito: “E poi hanno detto: ‘Il Parlamento europeo è seriamente preoccupato per la corruzione in Ungheria’“. L’immagine è quella in cui si intravedono alcune persone che ridono. A corredo dell’immagine, Orban ha poi scritto: “Buongiorno al Parlamento europeo”.

La Ue, da accusatrice ad accusata

Il testo del premier ungherese è salace e fa riferimento ai recenti fatti che hanno messo la Ue al centro di un enorme scandalo proprio per corruzione, cioè per quel disvalore-reato di cui Bruxelles aveva spesso tacciato i paesi meno allineati.

Le istituzioni Ue sono impegnate ormai da tempo in un duro braccio di ferro col governo ungherese, su cosa? Proprio poco tempo fa la Commissione ha addirittura minacciato di congelare parte dei fondi Ue per Budapest.