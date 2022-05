Lo scenario tattico disegnato dal think tank Usa per il quale l’Ucraina ha vinto la battaglia di Kharkiv ed ha liberato del tutto i dintorni dell'area

L’Ucraina ha vinto la battaglia di Kharkiv, in città solo truppe di Kiev, anche se con un “probabilmente” lo ha annunciato l’Institute for the Study of War che spiega come e da dove i russi sono stati cacciati. Secondo il think tank Usa la seconda città del paese è libera e le forze ucraine non solo hanno impedito ai russi di accerchiarla ma hanno cacciato gli stessi dai dintorni della città.

Leggiamo: “Salvo alcune eccezioni le unità russe non hanno cercato di reggere di fronte alla controffensiva delle forze ucraine negli ultimi giorni”.

L’Ucraina ha vinto la battaglia Kharkiv

Ci sarebbe anche il video di un funzionario della repubblica separatista di Donetsk che indica come a Kharkiv Mosca si stia concentrando su un ritiro e non voglia tenere truppe impegnate. Come spiega il think tank gli ucraini tenteranno probabilmente di interrompere le linee di comunicazione fra Belgorod, che è in Russia e le forze russe a Izyum.

Sganciamento di Mosca e nuovi obiettivi

Le due divisioni impegnate intanto “non hanno fatto progressi” nella tentata offensiva a partire da quest’ultima città ucraina da loro occupata. Il quadro tattico sembra suggerire che le truppe della Federazione vogliano concentrare lo sforzo bellico sull’accerchiamento delle città di Severodonetsk e Lysychansk nella regione di Luhansk.