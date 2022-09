La indagini della Procura di Torre Annunziata e la chat dello strazio, l’ultimo messaggio di Alessandro alla fidanzatina: “Ti lascio, non ce la faccio più”

In mezzo alle indagini per quella giovanissima vita spezzata spunta quella frase, l’ultimo messaggio di Alessandro alla fidanzatina: “Ti lascio, non ce la faccio più”. Contrariamente a quanto ipotizzato nelle prime ore dopo la sua terribile morte il 13enne di Gragnano, vicino Napoli, si sarebbe lanciato nel vuoto dopo un vero calvario di feroce bullismo e non sarebbe precipitato casualmente nel tentativo di regolare l’antenna tv di casa.

L’ultimo messaggio di Alessandro alla fidanzatina

Alla fidanzatina, di cui si fidava e che aveva qualche anno più di lei, Alessandro aveva scritto: “Ti lascio, non ce la faccio più”. La vita di Alessandro, secondo una rigorosa ipotesi investigativa, sarebbe stata dunque spezzata dal bullismo social e in chat. La magistratura di Torre Annunziata sta seguendo con i carabinieri questa pista per la morte del 13enne di Gragnano precipitato dalla finestra di casa il primo settembre.

E la ragazza di Alessandro, ascoltata dai carabinieri, ha confermato quanto è emerso dalle chat.

Frasi violente e paura di un incontro a scuola

Ma cosa avrebbe spinto il ragazzino a farla finita? Frasi violente e terribili inviategli da cinque giovanissimi, fra cui alcuni minori, che lo perseguitavano sui social e che ora sono indagati: “Ti devi ammazzare, buttati giù”, oppure “Ucciditi”. I media ipotizzano che forse Alessandro temeva d’incontrarli con l’inizio della scuola.

I genitori del ragazzino, sconvolti, hanno detto: “Non sapevamo nulla di questi messaggi”.