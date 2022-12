I festeggiamenti diventano tragedia a causa di una bandiera dell’Argentina che strozza un giovane tifoso in motorino.

Il ragazzo aveva la bandiera intorno al collo quando questa è rimasta impigliata nella ruota del ciclomotore.

La bandiera dell’Argentina si impiglia nella ruota del motorino e lo strozza: morto un giovane

Sebastian Oscar Maciel, 22 anni, era a bordo della sua moto Honda XR, sulla quale ha perso la vita. Per Sebastian doveva essere una giornata di festa come per milioni di argentini, ma si è trasformata in una tragedia.

Il ragazzo era a Bahia Blanca e stava festeggiando in sella alla sua moto con una bandiera dell’Argentina legata intorno al collo. Improvvisamente però il vessillo è rimasto incastrato nella ruota posteriore strozzando il 22enne e facendolo cadere dalla moto. A dare la notizia del suo decesso ci ha pensato la polizia di Bahia Blanca.

L’altra vittima della festa argentina

Sfortunatamente Sebastian Oscar Maciel non è l’unica vittima della festa sfrenata argentina.

Un altro ragazzo, in provincia di Buenos Aires, si è arrampicato su un’asta e mentre urlava e si sbracciava ha perso l’equilibro cadendo su tutte le persone che erano sotto di lui. Il bilancio, in questo incidente, è di una sola vittima. Gli altri sono feriti ma non sono gravi.