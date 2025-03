Un'iniziativa unica in Lombardia per promuovere la condivisione e la cultura.

Un’idea innovativa per la comunità

La biblioteca comunale G.B. Roggia di Busto Arsizio si prepara a lanciare un servizio innovativo che va oltre il tradizionale prestito di libri. A partire da aprile, i cittadini potranno prenotare e prendere in prestito non solo volumi, ma anche piccoli elettrodomestici e oggetti di prima necessità. Questa iniziativa, denominata “La Biblioteca delle cose”, rappresenta un passo significativo verso la promozione della condivisione e dell’uso consapevole delle risorse.

Un catalogo variegato per tutti

Il catalogo della biblioteca si arricchisce di una vasta gamma di articoli, tra cui friggitrice, caffettiera, miniaspirapolvere e persino macchine per cucire. Non mancano giocattoli e strumenti musicali, rendendo questo servizio accessibile a tutte le fasce d’età. L’assessore alla Cultura, Manuela Maffioli, ha sottolineato l’importanza di trasformare la biblioteca in un luogo di incontro e confronto, dove le persone possano trascorrere il tempo in attività sane e creative.

Regole per il prestito e utilizzo

Per accedere al servizio, gli utenti devono essere iscritti alla rete bibliotecaria provinciale di Varese e firmare un modulo che attesti la presa visione delle condizioni d’uso. I minori possono utilizzare strumenti musicali e giochi, come calcio balilla e ping pong, solo previa autorizzazione scritta dei genitori. Il prestito a domicilio è riservato agli adulti, che dovranno assumersi la responsabilità per eventuali danni. La durata del prestito è fissata in 15 giorni, un periodo che consente di sfruttare appieno gli oggetti presi in prestito.