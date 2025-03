Un’innovazione tecnologica al servizio della cultura

La Camera di Commercio di Roma ha fatto un passo avanti nell’integrazione della tecnologia nei servizi pubblici, presentando il suo primo “dipendente robot”. Questo innovativo progetto, che ha richiesto un investimento di 137mila euro e 18 mesi di sviluppo, è stato inaugurato al Tempio di Vibia Sabina e Adriano, un luogo simbolico che unisce storia e modernità.

Il robot Adriano: un ambasciatore della storia

Il robot, battezzato “Adriano” in onore dell’imperatore romano e del tempio stesso, avrà il compito di accogliere i visitatori e fornire informazioni dettagliate sulla storia e le caratteristiche del sito. Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma, ha sottolineato l’importanza di questo progetto, affermando che “darà le informazioni e racconterà la storia di questo luogo a chi verrà a visitarlo”. Questa iniziativa non solo mira a migliorare l’esperienza dei visitatori, ma rappresenta anche un passo significativo verso l’adozione di tecnologie avanzate nel settore pubblico.

Un futuro interattivo per i visitatori

Il robot Adriano non è solo un’attrazione tecnologica, ma un vero e proprio strumento di interazione. Grazie a un sistema di intelligenza artificiale, il robot sarà in grado di rispondere a domande, fornire informazioni storiche e guidare i visitatori attraverso il sito. Questo approccio innovativo potrebbe rappresentare un modello per altre istituzioni culturali e turistiche, che potrebbero adottare soluzioni simili per migliorare l’interazione con il pubblico.

Impatto sulla promozione turistica

La presenza di un robot come Adriano potrebbe avere un impatto significativo sulla promozione turistica di Roma. Con l’aumento dell’interesse per le tecnologie innovative e l’esperienza interattiva, i visitatori potrebbero essere attratti non solo dalla bellezza storica della città, ma anche dalla sua capacità di integrare modernità e tradizione. Questo potrebbe contribuire a posizionare Roma come una delle destinazioni turistiche più all’avanguardia in Europa.