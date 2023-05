La Carolina del Sud ha approvato un disegno di legge per vietare l'aborto dopo 6 settimane di gravidanza

La Camera della Carolina del Sud ha approvato un disegno di legge che punta a vietare l’aborto dopo le sei settimane di gravidanza, con alcune eccezioni come i casi di incesto e stupro

Carolina del Sud, il disegno di legge contro l’aborto

La Camera della Carolina del Sud ha recentemente votato a favore di un disegno di legge che mira a proibire l’aborto dopo le sei settimane di gravidanza, ponendo fine alla mancanza di accordo tra ideputati Repubblicani che finora avevano manifestato opinioni discordanti sul momento a partire dal quale impedire l’accesso all’interruzione volontaria.

Le modifiche

Durante il processo di approvazione, la Camera della Sud Carolina ha apportato alcune modifiche al disegno di legge, il che significa che la legge dovrà essere sottoposta nuovamente al vaglio del Senato statale prima di poter entrare in vigore.

Gli emendamenti dei Democratici

La scorsa settimana, i legislatori Democratici hanno presentato ben 1.000 emendamenti alla versione del disegno di legge approvata dalla Camera. Una mossa per protrarre il dibattito molte ore considerato che possono parlare sei minuti a favore o contro ogni emendamento.

Il termine delle due settimane

Nel caso in cui il provvedimento venga approvato definitivamente, si vieterebbe l’accesso all’aborto nel momento in cui l’ecografia rivela attività cardiaca, che di solito si verifica circa sei settimane dopo il concepimento. Ma quello delle due settimane è un termine entro il quale molte donne potrebbero non accorgersi nemmeno di essere incinte, a maggior ragione in caso di ciclo irregolare.

Le eccezioni

Sono previste alcune eccezioni a questa divieto, come nei casi di anomalie fetali potenzialmente fatali, quando la vita o la salute della paziente sono a rischio, nonché in situazioni di stupro e incesto.

(Immagine di repertorio relativa a manifestazione anti-abortista avvenuta a Praga)