Un menù che celebra la stagionalità e il chilometro zero in onore della visita reale.

Un menù che parla italiano

La cena di Stato in onore di re Carlo e Camilla, che si svolgerà al Quirinale, rappresenta un’occasione unica per celebrare le eccellenze culinarie italiane. La scelta di utilizzare le verdure provenienti dalla tenuta presidenziale di Castelporziano non è solo un omaggio alla stagionalità, ma anche una chiara affermazione della filosofia del chilometro zero. Questo approccio non solo valorizza i prodotti locali, ma riduce anche l’impatto ambientale, rendendo il pasto un’esperienza sostenibile e rispettosa della natura.

Un allestimento impeccabile

Il salone delle feste del Palazzo, un tempo residenza papale, si trasforma per l’occasione in un palcoscenico di eleganza e raffinatezza. Con 150 ospiti selezionati, ogni dettaglio è curato con meticolosità. Gli addetti al cerimoniale si assicurano che ogni bicchiere e posata siano posizionati con precisione, creando un colpo d’occhio impeccabile. Questo livello di attenzione non è solo estetico, ma riflette anche il rispetto per gli ospiti e la tradizione italiana dell’ospitalità.

Un viaggio di sapori

La cena si apre con un antipasto di bottoni di caponata di melanzane, un piatto che racchiude i sapori del Mediterraneo. Il piatto forte, una spigola in crosta di sale, è accompagnato da carciofi fritti, fiori di zucca e patate al forno, un trionfo di ingredienti freschi e locali. Infine, per chiudere in dolcezza, una torta gelato al fiordilatte e lamponi offre un finale rinfrescante e delicato. I vini bianchi e rossi del Lazio, scelti con cura, accompagneranno ogni portata, esaltando ulteriormente i sapori del menù.

Discorsi e brindisi

Prima dell’inizio della cena, i due leader, re Carlo e il presidente Mattarella, pronunceranno discorsi che celebrano i legami tra Italia e Gran Bretagna. Questi momenti di convivialità e rispetto reciproco sono fondamentali per rafforzare i legami culturali e diplomatici tra i due Paesi. I brindisi, tradizionalmente ricchi di significato, rappresentano un’opportunità per esaltare l’amicizia e la cooperazione internazionale.