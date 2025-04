Il caso di Gradisca d’Isonzo

Il 3 ottobre scorso, il regista Andrea Segre ha richiesto l’autorizzazione per girare all’interno del Centro di Permanenza per i Rimpatri (Cpr) di Gradisca d’Isonzo. Nonostante l’approvazione, l’accesso è stato limitato, escludendo la presenza di avvocati esperti in immigrazione. Questa restrizione ha sollevato interrogativi sulla trasparenza e sulla gestione dei diritti umani all’interno di queste strutture. Segre ha deciso di entrare da solo, armato solo della sua telecamera, per raccontare una realtà che spesso rimane nascosta.

La sospensione dell’autorizzazione

Recentemente, la sua autorizzazione è stata sospesa senza alcuna motivazione chiara. Il gabinetto del ministero ha comunicato che ci sarebbero stati motivi di sicurezza sopravvenuti. Questa situazione ha messo in luce un problema più ampio: la difficoltà di accesso ai Cpr per i professionisti della comunicazione. Segre ha sottolineato che non solo la sua esperienza è preoccupante, ma che potrebbe accadere anche ad altri operatori del settore, come fotogiornalisti e cineasti. La mancanza di trasparenza in queste strutture gestite dallo Stato è un segnale allarmante per la democrazia.

I diritti delle persone detenute

Nei Cpr, i diritti delle persone detenute dovrebbero essere garantiti, ma la realtà è ben diversa. Segre ha evidenziato che la risposta dello Stato alle richieste di accesso dovrebbe avvenire entro sette giorni, ma spesso si protrae per mesi. Inoltre, le autorizzazioni possono essere negate all’improvviso, senza motivazioni verificabili. Questo non solo limita la libertà di stampa, ma mina anche la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Se non è possibile raccontare ciò che accade all’interno di queste strutture, si pone un serio interrogativo sulla democrazia e sull’uso dei fondi pubblici per gestirle.