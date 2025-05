Un colpo di scena inaspettato

La chiusura di The Couple ha colto di sorpresa non solo i concorrenti, ma anche il pubblico. Il programma, che prometteva di intrattenere con dinamiche relazionali e prove avvincenti, ha visto la sua fine in modo brusco e senza preavviso. Secondo fonti vicine alla produzione, la decisione è stata presa da Pier Silvio Berlusconi, il quale non avrebbe gradito l’evoluzione del format e i risultati deludenti in termini di ascolti.

La volontà di migliorare la qualità dei contenuti televisivi sembra essere alla base di questa scelta drastica.

Le reazioni dei concorrenti

La reazione dei concorrenti è stata di shock e incredulità. Molti di loro, ignari della situazione, si sono trovati a dover lasciare la casa in fretta e furia, senza nemmeno la possibilità di una finale o di un’assegnazione del montepremi. Brigitta Boccoli ha descritto il momento in cui sono stati informati della chiusura come “turbante”, paragonando la situazione a una notizia tragica. I concorrenti, abituati a vivere in un ambiente di competizione e adrenalina, si sono ritrovati a dover affrontare una realtà ben diversa, quella della cancellazione improvvisa del loro sogno televisivo.

Le cause della chiusura

Le indiscrezioni rivelano che i meccanismi relazionali, che avrebbero dovuto essere il cuore del format, non hanno funzionato come previsto. Le prove e i giochi, lontani dalle aspettative di un reality game di successo, hanno contribuito a un calo di interesse da parte del pubblico. La scelta di chiudere il programma sembra quindi essere una risposta a un desiderio aziendale di evitare produzioni di bassa qualità, puntando invece su contenuti che possano realmente attrarre e coinvolgere gli spettatori. Questo approccio potrebbe segnare un cambiamento significativo nella programmazione televisiva italiana, dove la qualità sembra finalmente avere la meglio sulla quantità.