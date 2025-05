Un finale inaspettato per un reality show

Il reality show The Couple – Una Vittoria Per Due ha chiuso i battenti in modo brusco, lasciando i telespettatori e i concorrenti senza un finale. La decisione, presa da Pier Silvio Berlusconi, è stata dettata da ascolti in caduta libera, che hanno portato a una diretta interrotta e a un’immediata restituzione dei vip a casa.

La notizia ha colto di sorpresa molti, considerando che mancavano solo tre giorni alla puntata finale.

Le reazioni dei protagonisti

Francesca Barra, una delle opinioniste del programma, ha espresso il suo dispiacere sui social, sottolineando l’importanza di chi ha lavorato duramente per il progetto. La Barra ha annunciato che il montepremi sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova, un gesto che ha suscitato apprezzamento tra i suoi follower. Tuttavia, la chiusura del programma ha sollevato interrogativi sulla gestione e sulla direzione artistica del reality, che non è riuscito a catturare l’interesse del pubblico.

Un flop annunciato

Le ultime puntate di The Couple hanno registrato ascolti disastrosi, con meno di un milione di telespettatori. Questo calo ha reso evidente che il format non era in grado di competere con altri programmi in onda, come Pechino Express, che ha invece visto un grande successo. La decisione di chiudere il programma senza un finale è stata vista come una mannaia, un colpo finale a un progetto che già mostrava segni di cedimento.

Il futuro dei concorrenti e del format

Con la chiusura di The Couple, i concorrenti si trovano ora a dover affrontare le conseguenze di un’esperienza che non ha portato i risultati sperati. Mentre alcuni di loro potrebbero cercare nuove opportunità nel mondo dello spettacolo, altri potrebbero decidere di allontanarsi dalla televisione. La chiusura di questo reality solleva anche interrogativi sul futuro dei programmi simili: riusciranno a trovare un nuovo format che possa attrarre il pubblico o assisteremo a un ulteriore declino del genere?