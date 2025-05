Un epilogo inaspettato per The Couple

Il reality show The Couple – Una Vittoria Per Due ha chiuso i battenti in modo sorprendente, lasciando i telespettatori senza un vincitore e senza una finale. La quarta puntata, andata in onda su Mediaset Extra, ha registrato solo 951.000 telespettatori, un calo significativo rispetto alle puntate precedenti.

Questo finale prematuro ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico e i fan del programma.

Un gesto di solidarietà da Mediaset

In un comunicato stampa, Mediaset ha annunciato che, a causa della chiusura anticipata del programma, l’intero montepremi di un milione di euro sarà devoluto in beneficenza all’Istituto Giannina Gaslini di Genova. Questa somma sarà utilizzata per realizzare un nuovo reparto di Terapia Intensiva pediatrica e neonatale, un gesto che sottolinea l’impegno sociale dell’azienda. Andrea Moscatelli, direttore della Terapia Intensiva, ha espresso gratitudine per questa donazione, sottolineando come essa permetterà di migliorare la qualità delle cure per i bambini, dotando la struttura di tecnologie all’avanguardia.

Ilary Blasi e il futuro della televisione

Ilary Blasi, conduttrice del programma, è stata elogiata per la sua professionalità e dedizione. Mediaset ha voluto ringraziarla pubblicamente per il suo impegno. La chiusura di The Couple segna un momento di riflessione per il mondo dei reality show, che negli ultimi anni ha visto un aumento della popolarità ma anche una crescente responsabilità sociale. Con la fine di questo programma, si apre un dibattito su come i reality possano evolversi e rispondere alle aspettative del pubblico, mantenendo un forte legame con la comunità.