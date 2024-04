Il manager Francesco Facchinetti, figlio di Roby Facchinetti dei ‘Pooh’, ha voluto fare una riflessione su chi, come lui, mette o ha messo in mostra i propri soldi con i fan sui social.

«Mi sono pentito per due motivi principali: Primo, ostentare non è godere dei propri soldi che una persona ha guadagnato ma è voler far vedere agli altri quello e quanto si ha. Capite bene che chi fa questo ragionamento ha dei seri problemi di autostima, insicurezza e cerca accettazione, attenzione e nella stragrande maggioranza dei casi chi fa così soffre di narcisismo».

Inoltre, Francesco Facchinetti, ha aggiunto:

«Per chi si domanda perché siamo andati a vivere in Svizzera è perché io non voglio crescere i miei figli in un Paese dove non possono essere liberi, non possono uscire di casa. Dove ho paura di farli andare al parchetto, ho paura a farli giocare al campetto vicino casa. In un Paese dove ho paura di lasciare mia moglie da sola a casa, ho paura di lasciare i miei figli a casa con mia moglie. Non voglio più questo: allucinante!».