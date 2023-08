Francesco Facchinetti si sta godendo una vacanza esclusiva ai Caraibi, precisamente a Mustique Island, una isola privata delle Piccole Antille. Quanto costa un viaggio in questo paradiso? Il prezzo fa discutere.

Francesco Facchinetti, vacanza esclusiva ai Caraibi: quanto costa?

Mustique Island è una piccola isola privata delle Piccole Antille, situata alla congiunzione di Mar dei Caraibi e Oceano Atlantico. E’ qui che Francesco Facchinetti ha deciso di portare in vacanza la sua famiglia. Una meta amata dai Vip perché, oltre ad essere bellissima, garantisce la massima privacy. L’isola, infatti, è no fly zone, motivo per cui è il posto preferito anche di William e Kate Middleton. Quanto costa un soggiorno in questo angolo di paradiso?

Francesco Facchinetti ai Caraibi: il costo della vacanza

L’isola scelta da Facchinetti per le vacanze è abitata da sole 500 persone ed è considerata una specie di parco giochi per i Vip. La cifra per un soggiorno, però, non è così inaccessibile come si potrebbe credere. Il costo maggiore da sostenere è quello relativo al viaggio, che viene 3.000/3.500 euro a persona per il volo di sola andata.

Mustique Island: i prezzi dei pacchetti

Per quanto riguarda la cifra da sostenere per l’alloggio, le strutture presenti sull’isola dei Caraibi propongono diversi pacchetti. Per un soggiorno minimo di 3 notti si parte da 500 euro, mentre si sale a 2.000 euro per gli alberghi più esclusivi.