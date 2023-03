Francesco Facchinetti: "Mia moglie Wilma? Non spende un euro ma è molto più ricca di me"

Francesco Facchinetti ha svelato via social perché il patrimonio di sua moglie, Wilma Helena Faissol, sarebbe più elevato del suo.

Francesco Facchinetti ha svelato via social alcuni retroscena sulla sua situazione patrimoniale da privilegiato e poi su quella di sua moglie Wilma che, a suo dire, sarebbe ben più ricca di lui. “Signore e signori, mia moglie è più ricca di me, ma di gran lunga. Il papà di mia moglie, prima di tutto ha un isola, secondo è considerato il più grande odontoiatra al mondo e per di più ha inventato delle cose”, ha dichiarato Facchinetti che ha anche aggiunto con ironia che sua moglie non spenderebbe un centesimo del suo ingente patrimonio: “Mia moglie è molto più ricca di me, ma siccome è libanese, in Libano le donne devono essere trattate come principesse, quindi le donne devono spendere tutto. Nonostante mia moglie sia più ricca di me, non deve spendere un euro, perché deve essere trattata come una principessa”, ha affermato.

Di recente Francesco Facchinetti e sua moglie hanno espresso preoccupazione per le condizioni di salute della loro figlia, che per oltre 20 giorni avrebbe avuto febbre molto alta. La bambina è stata sottoposta ad accertamenti medici e la coppia non ha fornito ulteriori dettagli sulla vicenda.