Wilma Facchinetti, la figlia sta male: febbre alta e accertamenti in ospedale

Wilma Facchinetti, la figlia sta male: gli accertamenti in ospedale non sono confortanti.

Giorni difficili per Wilma Faissol e Francesco Facchinetti. Dallo scorso 18 febbraio, la figlia Lavinia sta male e accusa febbre alta. La coppia è stata costretta a sottoporre la bambina ad accertamenti medici. Come sta la piccola Liv?

Wilma Facchinetti: la figlia sta male

Tramite il suo profilo Instagram, Wilma Facchinetti, moglie di Francesco, ha raccontato i giorni terribili che stanno vivendo a causa delle condizioni di salute della figlia Lavinia. La bambina sta male dallo scorso 18 febbraio, con febbre alta, che è arrivata anche a 40. In alcuni giorni sembrava che stesse meglio, poi è nuovamente peggiorata.

Lavinia Facchinetti in ospedale per accertamenti

Esclusa la positività al Covid e ad altre malattie, Wilma è stata costretta a portare la bambina in ospedale per ulteriori accertamenti. Per il momento, una radiografia al torace ha segnalato una leggera bronchite. Le analisi sono parzialmente buone, ma la Facchinetti teme che la figlia possa avere la mononucleosi.

Wilma Facchinetti teme la mononucleosi

Wilma crede che Lavinia abbia la mononucleosi, ma per averne la certezza deve attendere il risultato di altri esami. La bambina deve ancora sottoporsi ad una ecografia addominale, ma la Facchinetti si aspetta “un fegato ingrossato“. Per il momento non si hanno altri aggiornamenti.